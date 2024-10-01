Замдиректора российской школы похитила из бюджета почти семь миллионов рублей

В Краснодаре ФСБ выявила, что замдиректора школы присвоила 6,5 млн рублей

В Краснодаре сотрудники регионального УФСБ России выявили, что 58-летняя заместитель директора по хозяйственной работе одной из школ присвоила 6,5 миллиона рублей, выделенных учебному заведению из бюджета. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе краевого ГУ МВД России.

В отношении женщины возбудили уголовное дело по статьям 159 («Мошенничество») и 160 («Присвоение или растрата») УК РФ. На ее имущество наложили арест.

По версии следствия, в течение двух лет обвиняемая вписывала ложные сведения в табель учета рабочего времени и получала зарплату за двух несуществующих сотрудников школы. Пять лет она заказывала дорогие предметы интерьера, домашнюю мебель и премиальную бытовую технику, записывая их как товары для школы, но по факту забирая себе.

Ранее в Брянской области директора российской школы приговорили к штрафу за сдачу в металлолом имущества образовательного учреждения.

