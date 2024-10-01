Звезда «Золушки» появилась на модном показе в откровенном наряде и балаклаве

Американская певица и актриса Камила Кабельо появилась в откровенном наряде на показе бренда Vetements в рамках Недели моды в Париже. Кадры с мероприятия публикует Page Six.

27-летняя исполнительница предстала перед папарацци в монохромном черном образе, который включал в себя прозрачное кружевное боди поверх бюстгальтера и мини-юбку. Также звезда фильма «Золушка» надела оверсайз-пальто в пол и босоножки на шпильках с обвивающими ноги ремешками.

Кроме того, она скрыла лицо под балаклавой, примерила ажурные перчатки и выбрала в качестве украшения серебристые серьги-цепочки.

Ранее в сентябре жена российского миллиардера Владислава Доронина модель Кристина Романова посетила мероприятие в рамках Недели моды в Париже в откровенной одежде.