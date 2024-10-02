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02:41, 2 октября 2024Россия

Минобороны сообщило об успехах российских войск на одном из направлений

Белоусов сообщил о продвижении российских войск на рубцовском направлении

Фото: MOD Russia / Globallookpress

Российские войска уверенно продвигаются на рубцовском направлении в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил министр обороны России Андрей Белоусов, его заявление приводит Telegram-канал Минобороны.

Глава МО РФ поздравил личный состав 3-й Висленской краснознаменной, орденов Суворова и Кутузова второй степени мотострелковой дивизии с освобождением Макеевки в Луганской народной республике (ЛНР).

«Сегодня вы уверенно продвигаетесь вперед на рубцовском направлении. В результате ваших самоотверженных действий неонацистские формирования несут существенные потери и отступают дальше на Запад», — говорится в телеграмме Белоусова.

Ранее российские войска взяли под контроль населенный пункт в Донецкой народной республике (ДНР). Речь идет о селе Крутой Яр, где боевые действия ведут подразделения группировки войск «Центр». Помимо этого, Вооруженные силы (ВС) России нанесли поражение девяти бригадам противника и отразили девять контратак штурмовиков и других военнослужащих ВСУ.

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      Маргарита Пименова
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