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09:29, 2 октября 2024Экономика

Дачникам раскрыли способы спасти урожай от грызунов и насекомых

Эксперт Кобылкина: при хранении урожая важно учитывать температуру и влажность

Фото: Sergey Elagin / Business Online / Globallookpress.com

Спасти запасы урожая на осенне-зимний период от грызунов и насекомых поможет правильное хранение. Способы уберечь фрукты и овощи от вредителей раскрыла эксперт онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» Ника Кобылкина, пишут «Известия».

Чаще всего в погреба с урожаем проникают муравьи, слизни, мокрицы, картофельная моль, клещи, блохи, крысы и мыши — они не только портят запасы, но и переносят опасные заболевания.

«Наибольшему риску подвержены картофель, морковь, свекла, лук, капуста, яблоки и груши. Для их защиты важно правильно подготовить урожай: тщательно перебрать, чтобы не было плодов, которые начали портиться, просушить и отсортировать», — рассказала специалистка. Однако просто сортировки будет недостаточно для защиты урожая — нужно хранить разные сорта отдельно и следить за температурой и влажностью в помещении.

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Чтобы мыши и крысы не проникли в погреб, необходимо закрыть вентиляционные отверстия мелкоячеистой сеткой, проверить стены и потолок на наличие щелей, укрепить двери погреба металлическими пластинами и установить устройства для отпугивания грызунов.

Для защиты от насекомых важны хорошая вентиляция помещения и контроль температуры — нужно организовать циркуляцию воздуха через приточные и вытяжные трубы, установить вентилятор для циркуляции воздуха, поддерживать температуру в пределах от 0 до 7 градусов Цельсия, а влажность на уровне 85–90 процентов, наладить гидроизоляцию для избавления от конденсата и поддержания оптимальных условий хранения.

Картофель Кобылкина посоветовала хранить в деревянных ящиках с хорошей вентиляцией, поверх него можно укладывать свеклу, а лук и чеснок лучше всего подвесить в сетках. Морковь стоит держать в ящиках с крышками, установленных на расстоянии от стены, а яблоки и груши — в контейнерах с перфорацией, заключила эксперт.

Ранее дачников призвали не спешить с укрытием растений от холодов. Если поспешить с этой мерой, можно навредить цветам и садовым культурам — они не успеют естественным образом подготовиться к понижению температур.

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      Нина Ташевская
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