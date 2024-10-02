Geophysical Research Letters: раскрыта причина крупнейшего извержения

Группа сейсмологов из Австралийского национального университета (ANU), возглавляемая студентами, раскрыла ключевую причину одного из крупнейших подводных вулканических извержений — Хунга-Тонга. Исследование, опубликованное в журнале Geophysical Research Letters, проливает свет на причину катастрофического события, произошедшего два года назад.

Основной причиной взрыва, как выяснили ученые, стало сжатие горных пород, находящихся под водой. Это открытие стало неожиданным, так как ранее считалось, что такие извержения происходят из-за взаимодействия магмы с морской водой. Однако результаты исследования показывают, что именно сжатие газа в горной породе, напоминающее перегретую скороварку, вызвало мощный взрыв.

Были проанализированы сейсмические данные, зафиксированные во время извержения, с помощью методики, разработанной ранее для изучения подземных ядерных взрывов. Выяснилось, что энергия взрыва была сопоставима с пятью крупнейшими подземными ядерными испытаниями, проведенными в Северной Корее в 2017 году.

Мощный взрыв вызвал вертикальный выброс воды в атмосферу, что привело к возникновению цунами с волнами высотой до 45 метров. Исследователи оценили, что объем воды, выброшенной во время события, мог бы заполнить около миллиона олимпийских бассейнов. Эти колоссальные объемы воды и стали причиной разрушительных волн.

Используя сейсмическое моделирование, ученые обнаружили значительную вертикальную силу, направленную вверх. Это наблюдение вначале вызвало недоумение, однако позже исследователи поняли, что твердая земля отскочила после того, как огромный столб воды поднялся в атмосферу.

Это извержение стало одним из наиболее тщательно зафиксированных природных событий такого масштаба. Ученые подчеркивают важность мониторинга вулканической активности с использованием современных технологий, что поможет лучше подготовиться к подобным катастрофам в будущем.