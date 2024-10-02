Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
20:09, 2 октября 2024Бывший СССР

Эстония захотела отправить свои войска на Украину

Певкур: Эстония рассматривает возможность отправки своих войск на Украину

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Эстония рассматривает возможность отправки своих войск на Украину. Об этом рассказал министр обороны прибалтийской республики Ханно Певкур, передает Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».

По словам главы военного ведомства, эстонская армия в случае отправки на Украину будет выполнять «небоевые задачи» и базироваться на западе страны.

Певкур уточнил, что окончательного решения по этому вопросу пока нет — на данный момент речь идет лишь о планах. Препятствием, по его словам, является неуверенность в необходимом обеспечении безопасности эстонских военнослужащих на территории Украины.

Ранее Певкур рассказал о планах увеличения национального производства военной продукции Эстонии для последующей отправки на Украину. По его словам, Таллин собирается расширить категории оборонных товаров для поставок.

Что думаешь? Оцени!
      Сергей Болиев
      Обсудить
      Последние новости

      Полковника ВСУ обвинили в гибели офицеров СК России под обстрелом. Ему грозит пожизненный срок

      Укравшая гроб с останками женщина попала под суд

      Уязвимость российского «Ската» для РЭБ снизили

      ВОЗ сообщила о риске новой глобальной эпидемии

      Раскрыт безопасный способ травли насекомых дома

      Спасенные в России медвежата-сироты вернулись домой

      Популярного блогера арестовали из-за связи с делом о расправе над психотерапевтом

      Безработица в России продержалась на рекордно низком уровне все лето

      Минобороны показало кадры уничтожения опорного пункта ВСУ в Курской области

      Израиль зафиксировал запуск более 100 снарядов с территории Ливана

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше