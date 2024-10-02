Эстония захотела отправить свои войска на Украину

Певкур: Эстония рассматривает возможность отправки своих войск на Украину

Эстония рассматривает возможность отправки своих войск на Украину. Об этом рассказал министр обороны прибалтийской республики Ханно Певкур, передает Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».

По словам главы военного ведомства, эстонская армия в случае отправки на Украину будет выполнять «небоевые задачи» и базироваться на западе страны.

Певкур уточнил, что окончательного решения по этому вопросу пока нет — на данный момент речь идет лишь о планах. Препятствием, по его словам, является неуверенность в необходимом обеспечении безопасности эстонских военнослужащих на территории Украины.

Ранее Певкур рассказал о планах увеличения национального производства военной продукции Эстонии для последующей отправки на Украину. По его словам, Таллин собирается расширить категории оборонных товаров для поставок.