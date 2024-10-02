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14:45, 2 октября 2024Экономика

Китайский производитель оценил возможность сборки машин в России

Jetour: локализация производства в РФ даст ряд преимуществ для развития бренда

Фото: Максим Платонов / РИА Новости

Сборка автомобилей Jetour в России дала бы ряд преимуществ для развития бренда. Так оценила возможность локализации производства на территории РФ заместитель генерального директора «Джетур Мотор Рус» Екатерина Зарубина, ее цитирует Autonews.

Представитель китайской компании отметила, что высококонкурентный авторынок очень важен для производителя, однако деталей по локализации производства машин она не представила.

Сейчас в России продаются пять кроссоверов Jetour — компактный X50 (от 1,99 миллиона рублей), X70 Plus, (от 2,99 миллиона рублей), X90 Plus (от 3,39 миллиона рублей), Dashing (от 2,49 миллиона рублей) и T2 (от 3,96 миллиона рублей), который из-за недавнего повышения утильсбора подорожал на 250 тысяч рублей. Именно эта модель является наиболее популярной среди россиян.

Jetour — суббренд китайского автопроизводителя и автоконцерна Chery, созданный в январе 2018 года. О планах по запуску продаж автомобилей стало известно весной 2023 года. На тот момент заместитель генерального директора по международному маркетингу Jetour Цзян Шэн пообещал, что руководство изучит возможность запуска локального производства. Двумя первыми машинами бренда на российском рынке стали кроссоверы Dashing и X90 Plus.

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      Вячеслав Агапов
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