Минобороны предложило изменить военную форму офицеров Военно-морского флота

Минобороны РФ предложило изменить военную форму офицеров Военно-морского флота

Миноборооны России предложило внести изменения в военную форму офицеров Военно-морского флота. Об этом говорится в проекте указа министерства, пишет РБК.

Изменения оборонное ведомство предложило внести в указ президента «О военной форме одежды, знаках различия и ведомственных знаках отличия». Как уточнили в вещевом управлении Департамента ресурсного обеспечения Минобороны, предлагается выдать адмиралам парадно-выходные тужурки черного цвета с пятипроцентном золочении на воротнике.

Кроме того, проект указа предлагает возобновить выдачу пилоток для офицеров, мичманов и прапорщиков, которые перестали выдавать в 2022 году распоряжением «О внесении изменений в нормы снабжения вещевым имуществом военнослужащих в мирное время».

Ранее министр обороны России Андрей Белоусов отменил сроки носки формы в зоне проведения специальной военной операции (СВО). При выходе одежды из строя во время штурмовых действий бойцам на месте выдается все необходимое, подчеркнул тогда замглавы Минобороны Юнус-Бек Евкуров.