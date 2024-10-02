На Украине рассказали о росте производства оружия

Шмыгаль: на Украине производство оружия выросло вдвое за восемь месяцев

За первые восемь месяцев 2024 года производство оружия на Украине возросло вдвое. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

По его словам, Украина изготавливает сейчас такое количество оружия, которое казалось невозможным в 2022 году. Он добавил, что еще в 2023 году производство вооружения возросло в три раза.

Ранее глава Минобороны Украины Рустем Умеров сообщил, что Киев нарастит свое производство дронов и баллистических ракет. По его словам, ведомство привлекает союзников из-за рубежа к созданию совместных предприятий для развития военной индустрии.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил об успешном испытании новой баллистической ракеты, созданной Украиной. Он также сообщил, что оборонная отрасль страны «на пути к лидерству как минимум в Европе».