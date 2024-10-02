Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:58, 2 октября 2024Бывший СССР

На Украине рассказали о росте производства оружия

Шмыгаль: на Украине производство оружия выросло вдвое за восемь месяцев
Денис Шмыгаль

Денис Шмыгаль. Фото: Валентин Огиренко / Reuters

За первые восемь месяцев 2024 года производство оружия на Украине возросло вдвое. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

По его словам, Украина изготавливает сейчас такое количество оружия, которое казалось невозможным в 2022 году. Он добавил, что еще в 2023 году производство вооружения возросло в три раза.

Ранее глава Минобороны Украины Рустем Умеров сообщил, что Киев нарастит свое производство дронов и баллистических ракет. По его словам, ведомство привлекает союзников из-за рубежа к созданию совместных предприятий для развития военной индустрии.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил об успешном испытании новой баллистической ракеты, созданной Украиной. Он также сообщил, что оборонная отрасль страны «на пути к лидерству как минимум в Европе».

Что думаешь? Оцени!
      Илья Таксюр
      Обсудить
      Последние новости

      ФАС предупредила о проблемах с такси из-за новых идей правительства

      Хасбик опубликовал антисемитский пост и начал искать адвоката

      Пропавшего пять месяцев назад 20-летнего россиянина нашли живым на вокзале

      Россия до 2034 года запустит новую серию спутников ДЗЗ

      Пилотов летевшего из-за рубежа самолета с россиянами на борту попытались ослепить в небе

      В ДНР сообщили об установлении флага на администрации Угледара

      Россиян предупредили о подорожании популярного напитка

      Мужчина годами оплачивал коммунальные счета соседей и узнал об этом через 18 лет

      На Украине рассказали о росте производства оружия

      Посол Израиля в России объяснила разницу между иранскими атаками

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше