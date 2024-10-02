Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:54, 2 октября 2024Мир

Небензя заявил о новой большой войне на Ближнем Востоке

Небензя: Ближний Восток скатывается в пучину новой большой войны

Фото: Mahmoud Issa / Reuters

Ближний Восток скатывается в пучину новой большой войны, в то время как Совет Безопасности Организации Объединенных Наций (СБ ООН) беспомощно наблюдает за этим. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, передает РИА Новости.

«К большому сожалению, регион Ближнего Востока прямо на наших глазах скатывается в пучину новой большой войны, пока Совбез ООН лишь беспомощно наблюдает за этим», — отметил дипломат.

По словам Небензи, Израиль «хочет спровоцировать» прямой конфликт США и Ирана. Он добавил, что если израильское руководство продолжит свои действия, то конфликт «рискует выйти на невообразимый уровень эскалации, угрожая всему миру».

Ранее постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Вашингтон настоятельно предостерегает Иран от дальнейших возможных атак или других враждебных действий против Израиля и Соединенных Штатов.

Что думаешь? Оцени!
      Дарья Устьянцева
      Обсудить
      Последние новости

      Российские военкоры заявили об ударе по ВСУ сверхсекретным боеприпасом. Его называют «папой всех бомб»

      Оказавшиеся в ловушке косатки спаслись благодаря россиянам

      Кадыров рассказал о боевых действиях «Ахмата» на брянском направлении

      В Киеве заявили о приближении ВС России к границам ДНР и ЛНР

      Хлоя Морец восхитила поклонников нарядом на Неделе моды в Париже

      Неожиданное признание участницы программы озадачило телеведущую

      МИД отклонил протест Японии из-за якобы нарушения границ российским самолетом

      Во время теракта в Израиле ранен гражданин Белоруссии

      Водителям раскрыли уловки недобросовестных автомехаников

      Россиянам посоветовали ждать магнитных бурь

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше