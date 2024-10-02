Небензя заявил о новой большой войне на Ближнем Востоке

Небензя: Ближний Восток скатывается в пучину новой большой войны

Ближний Восток скатывается в пучину новой большой войны, в то время как Совет Безопасности Организации Объединенных Наций (СБ ООН) беспомощно наблюдает за этим. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, передает РИА Новости.

«К большому сожалению, регион Ближнего Востока прямо на наших глазах скатывается в пучину новой большой войны, пока Совбез ООН лишь беспомощно наблюдает за этим», — отметил дипломат.

По словам Небензи, Израиль «хочет спровоцировать» прямой конфликт США и Ирана. Он добавил, что если израильское руководство продолжит свои действия, то конфликт «рискует выйти на невообразимый уровень эскалации, угрожая всему миру».

Ранее постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Вашингтон настоятельно предостерегает Иран от дальнейших возможных атак или других враждебных действий против Израиля и Соединенных Штатов.