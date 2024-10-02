Олимпийская чемпионка рассказала о заработках российских гимнастов

Мельникова рассказала, что лучшие российские гимнасты получают 150 тысяч рублей

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова рассказала, сколько получают ее коллеги в сборной России. Ее слова приводит Sport24.

Россиянка отметила, что в национальной команде есть три ставки: маленькая, средняя и высокая. «Самая высокая ставка — около 150 тысяч рублей. Плюс у нас есть гонорары за соревнования. Например, за первое место в многоборье на чемпионате России выигрываешь 250 тысяч», — заявила Мельникова.

Спортсменка добавила, что хорошо живется только лучшим гимнастам России. «Если ты не топовый спортсмен, то с зарплатами очень туго — 40-50 тысяч рублей, в зависимости от региона. Где-то повыше», — отметила Мельникова.

Мельникова — олимпийская чемпионка 2020 года в командном многоборье, серебряный призер Игр в том же виде программы, а также обладательница бронзовых медалей в личном первенстве и в вольных упражнениях. На чемпионате мира-2021 россиянка стала абсолютной чемпионкой.