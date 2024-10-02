Парламент Франции отклонил импичмент Макрону

BFMTV: Национальное собрание Франции отклонило импичмент Макрону

Национальное собрание Франции, являющееся нижней палатой французского парламента, отклонило импичмент президенту Пятой республики Эммануэлю Макрону. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

Предложение об импичменте, которое выдвинули парламентарии от левой партии «Неподчинившаяся Франция», было поддержано 15 депутатами, входящими в комиссию Национального собрания по юридическим вопросам, против выступили 54 членов комиссии. В голосовании приняли участие 69 из 73 депутатов в комиссии, отмечает BFMTV.

17 сентября бюро Национального собрания Франции одобрило проект резолюции о начале процедуры импичмента Макрону.