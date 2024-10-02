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13:50, 2 октября 2024Мир

Парламент Франции отклонил импичмент Макрону

BFMTV: Национальное собрание Франции отклонило импичмент Макрону

Фото: Panoramic / Globallookpress.com

Национальное собрание Франции, являющееся нижней палатой французского парламента, отклонило импичмент президенту Пятой республики Эммануэлю Макрону. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

Предложение об импичменте, которое выдвинули парламентарии от левой партии «Неподчинившаяся Франция», было поддержано 15 депутатами, входящими в комиссию Национального собрания по юридическим вопросам, против выступили 54 членов комиссии. В голосовании приняли участие 69 из 73 депутатов в комиссии, отмечает BFMTV.

17 сентября бюро Национального собрания Франции одобрило проект резолюции о начале процедуры импичмента Макрону.

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      Глеб Бажуткин
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