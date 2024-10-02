Полковника ВСУ обвинили в гибели офицеров СК России под обстрелом. Ему грозит пожизненный срок

Командира ВСУ Келембета обвинили в гибели 10 человек под обстрелом в Скадовске

Сотрудники Следственного комитета (СК) России завершили расследование уголовного дела в отношении командира 107-й реактивно-артиллерийской бригады ВС Украины полковника Александра Келембета (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Мужчину объявили в розыск.

Полковник ВСУ отдал приказ об обстреле Скадовска

По данным следствия, украинский офицер отдал приказ обстрелять город Скадовск в Херсонской области, в результате чего погибли десять человек, среди которых были офицеры военных следственных органов СК. 9 ноября 2023 года Келембет находился вместе с бригадой под его командованием вблизи Херсона. Полковник вместе с лицами из числа представителей высшего военного и политического руководства Украины отдал приказ об обстреле Скадовска, находящегося примерно в 60 километрах от административного центра Херсонской области.

ВСУ ударили по населенному пункту двумя ракетами из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. В ведомстве отметили, что в результате погибли 10 человек, еще 11 получили ранения различной степени тяжести.

Они (погибшие следователи — прим. «Ленты.ру») выполняли свой долг, проводя работу по установлению обстоятельств преступлений киевского режима пресс-служба СК России

Погибшие офицеры были награждены орденами Мужества посмертно.

Украинскому комбригу грозит пожизненный срок

Следственный комитет направил дело комбрига с обвинительным заключением в военный суд для рассмотрения по существу.

Украинского полковника заочно обвиняют в совершении террористического акта (по пункту «б» части 3 статьи 205 Уголовного кодекса Российской Федерации)

Украинского офицера объявили в международный розыск. По данному обвинению ему грозит наказание вплоть до пожизненного тюремного заключения.

Одну из запущенных ВСУ по Скадовску ракет удалось сбить

Об обстреле Скадовска 9 ноября 2023 года сообщал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. По его данным, одна из ракет, которыми ВСУ ударили по населенному пункту, попала в частный сектор. Вторую ракету удалось сбить с помощью средств противовоздушной обороны (ПВО).

В результате обстрела несколько домов получили повреждения. Изначально Сальдо сообщал о 7 госпитализированных с травмами в результате ракетного удара, однако затем их количество увеличилось до 11.

Информацию о погибших Сальдо не приводил.

Ранее командование ВСУ обвинили в гибели более 50 украинских бойцов

Той же осенью военнослужащий 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ обвинил свое командование в гибели более 50 украинских бойцов на подконтрольной Киеву территории Запорожской области. Согласно его рассказу, российская сторона нанесла удар во время церемонии награждения в честь Дня ракетных войск и артиллерии Украины у запорожского фронта. В результате погибли десятки военных. В произошедшем обвинили офицера ВСУ, который собрал в прифронтовом селе большое количество солдат для торжественного награждения.

По мнению солдата 128-й горно-штурмовой бригады, командование должно было принять решение о раздаче наград на уровне подразделений прямо в окопах. Он признал, что его сослуживцы «просто расслабились».

Украина тогда подтвердила гибель лишь 20 военных. Президент страны Владимир Зеленский сообщил, что командир 128-й бригады ВСУ Дмитрий Лысюк был отстранен от должности на время расследования. Украинский лидер также подчеркнул, что обсудил поведение офицера с военными и руководством СБУ.