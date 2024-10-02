Сотрудники Следственного комитета (СК) России завершили расследование уголовного дела в отношении командира 107-й реактивно-артиллерийской бригады ВС Украины полковника Александра Келембета (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Мужчину объявили в розыск.
Полковник ВСУ отдал приказ об обстреле Скадовска
По данным следствия, украинский офицер отдал приказ обстрелять город Скадовск в Херсонской области, в результате чего погибли десять человек, среди которых были офицеры военных следственных органов СК. 9 ноября 2023 года Келембет находился вместе с бригадой под его командованием вблизи Херсона. Полковник вместе с лицами из числа представителей высшего военного и политического руководства Украины отдал приказ об обстреле Скадовска, находящегося примерно в 60 километрах от административного центра Херсонской области.
ВСУ ударили по населенному пункту двумя ракетами из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. В ведомстве отметили, что в результате погибли 10 человек, еще 11 получили ранения различной степени тяжести.
Они (погибшие следователи — прим. «Ленты.ру») выполняли свой долг, проводя работу по установлению обстоятельств преступлений киевского режима
Погибшие офицеры были награждены орденами Мужества посмертно.
Украинскому комбригу грозит пожизненный срок
Следственный комитет направил дело комбрига с обвинительным заключением в военный суд для рассмотрения по существу.
Украинского полковника заочно обвиняют в совершении террористического акта (по пункту «б» части 3 статьи 205 Уголовного кодекса Российской Федерации)
Украинского офицера объявили в международный розыск. По данному обвинению ему грозит наказание вплоть до пожизненного тюремного заключения.
Одну из запущенных ВСУ по Скадовску ракет удалось сбить
Об обстреле Скадовска 9 ноября 2023 года сообщал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. По его данным, одна из ракет, которыми ВСУ ударили по населенному пункту, попала в частный сектор. Вторую ракету удалось сбить с помощью средств противовоздушной обороны (ПВО).
В результате обстрела несколько домов получили повреждения. Изначально Сальдо сообщал о 7 госпитализированных с травмами в результате ракетного удара, однако затем их количество увеличилось до 11.
Информацию о погибших Сальдо не приводил.
Ранее командование ВСУ обвинили в гибели более 50 украинских бойцов
Той же осенью военнослужащий 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ обвинил свое командование в гибели более 50 украинских бойцов на подконтрольной Киеву территории Запорожской области. Согласно его рассказу, российская сторона нанесла удар во время церемонии награждения в честь Дня ракетных войск и артиллерии Украины у запорожского фронта. В результате погибли десятки военных. В произошедшем обвинили офицера ВСУ, который собрал в прифронтовом селе большое количество солдат для торжественного награждения.
По мнению солдата 128-й горно-штурмовой бригады, командование должно было принять решение о раздаче наград на уровне подразделений прямо в окопах. Он признал, что его сослуживцы «просто расслабились».
Украина тогда подтвердила гибель лишь 20 военных. Президент страны Владимир Зеленский сообщил, что командир 128-й бригады ВСУ Дмитрий Лысюк был отстранен от должности на время расследования. Украинский лидер также подчеркнул, что обсудил поведение офицера с военными и руководством СБУ.