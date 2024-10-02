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02:26, 2 октября 2024Мир

В европейской стране приготовились к наплыву беженцев из-за ситуации в Ливане

Минобороны Польши: на фоне ситуации в Ливане может усилиться волна беженцев

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Польша готовится к наплыву беженцев с Ближнего Востока из-за ситуации в Ливане. Об этом сообщил министр национальной обороны страны Владислав Косиняк-Камыш, его цитирует РИА Новости.

Он отметил, что в связи с этим было усилено военное присутствие на польской границе. «Возможно, что это вызывает повышенное давление на границы. Мы к этому готовы», — заявил министр. Он также рассказал, что Варшава активно консультируется с военными по поводу ситуации на Ближнем Востоке.

30 сентября стало известно, что около миллиона ливанцев покинули родину из-за бомбардировок Израиля, начавшихся 23 сентября.

23 сентября Израиль атаковал более 150 объектов шиитского движения «Хезболла» в Ливане.

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      Марина Совина
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