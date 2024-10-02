В Грузии назвали самую популярную партию перед выборами

Кобахидзе: рейтинг поддержки «Грузинской мечты» составляет около 60 процентов

В Грузии рейтинг поддержки правящей партии «Грузинская мечта» составляет около 60 процентов. Об этом заявил премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе, пишет РИА Новости.

«Наш рейтинг сегодня составляет около 60 процентов, поэтому они [оппозиция] нервничают», — рассказал политик. По словам Кобахидзе, оппозиция делает все возможное, чтобы дискредитировать предстоящие выборы в парламент страны.

Премьер добавил, что избирательный процесс 26 октября будет максимально прозрачным, что не совпадает с заявлениями представителей оппозиционных партий насчет нечестности выборов.

Ранее Кобахидзе рассказал, что оппозиционная партия экс-президента Грузии Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» готовит провокации во время выборов. Он призвал общественность быть бдительными и осторожными.