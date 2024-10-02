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09:55, 2 октября 2024Россия

Путин обратился к российским евреям

Путин поздравил российских евреев с праздником Рош ха-Шана

Фото: Михаил Метцель / РИА Новости

Президент России Владимир Путин поздравил российских евреев с праздником Рош ха-Шана. Телеграмма главы государства опубликована на сайте Кремля.

В своем обращении он подчеркнул, что этот праздник несет верующим евреям радость быть частью многовекового исторического и культурного наследия. «Он символизирует духовное очищение, нравственное и религиозное совершенствование. В эти дни люди подводят итоги прошедшего года, намечают планы на будущее», — написал Путин.

Президент добавил, что жизнь еврейской общины России наполнена добрыми делами. По его словам, еврейские организации вносят большой вклад в укрепление диалога между нациями и религиями в стране, а также в поддержание мира и согласия в обществе. «И конечно, искренне заботятся о сбережении семейных ценностей, воспитании молодежи, активно участвуют в делах милосердия и благотворительности», — заключил глава государства, пожелав российским евреям здоровья, благополучия и успехов.

В апреле глава государства также поздравил российских евреев с праздником Песах. Тогда он подчеркнул, что этот день напоминает об избавлении еврейского народа от многовекового рабства и символизирует торжество идеалов добра и справедливости.

ЖЗЛ
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