Путин обратился к российским евреям

Путин поздравил российских евреев с праздником Рош ха-Шана

Президент России Владимир Путин поздравил российских евреев с праздником Рош ха-Шана. Телеграмма главы государства опубликована на сайте Кремля.

В своем обращении он подчеркнул, что этот праздник несет верующим евреям радость быть частью многовекового исторического и культурного наследия. «Он символизирует духовное очищение, нравственное и религиозное совершенствование. В эти дни люди подводят итоги прошедшего года, намечают планы на будущее», — написал Путин.

Президент добавил, что жизнь еврейской общины России наполнена добрыми делами. По его словам, еврейские организации вносят большой вклад в укрепление диалога между нациями и религиями в стране, а также в поддержание мира и согласия в обществе. «И конечно, искренне заботятся о сбережении семейных ценностей, воспитании молодежи, активно участвуют в делах милосердия и благотворительности», — заключил глава государства, пожелав российским евреям здоровья, благополучия и успехов.

В апреле глава государства также поздравил российских евреев с праздником Песах. Тогда он подчеркнул, что этот день напоминает об избавлении еврейского народа от многовекового рабства и символизирует торжество идеалов добра и справедливости.