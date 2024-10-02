Россиянам назвали снижающий риск болезней почек напиток

Врач Агапкин заявил, что клюквенный морс снижает риск развития болезней почек

Врач-реабилитолог Сергей Агапкин назвал напиток, который имеет свойство снижать риск болезней почек. В эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1» он дал совет включить в рацион клюквенный морс. Выпуск доступен на платформе «Смотрим».

Гостья передачи на вопрос о том, действительно ли клюквенный морс помогает в борьбе с заболеваниями почек, ответила утвердительно. Врач подтвердил предположение девушки.

«Это действительно так, потому что в клюкве содержатся вещества антисептические, которые тормозят развитие бактериальной микрофлоры», — заявил Агапкин. Специалист объяснил, что бактериальная микрофлора часто служит провокатором развития инфекций мочевыводящих путей.

Ранее Агапкин и врач-диетолог Олег Кривченков назвали защищающий от 17 видов рака напиток. Медики заявили, что таким свойством обладает клюквенная вода.