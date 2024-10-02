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06:29, 2 октября 2024Экономика

Россияне приготовились к отключению света

Спрос россиян на генераторы в сентябре 2024 года вырос на 20 процентов

Фото: Sergey Bulkin / News.ru / Globallookpress.com

Россияне приготовились к отключению света — в сентябре 2024 года спрос на генераторы в стране вырос на 20 процентов относительно аналогичного периода прошлого года. Об этом «Ленте.ру» сообщили аналитики онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру».

По данным специалистов, популярность бензиновых генераторов среди россиян за год увеличилась на 27 процентов. Наибольшим спросом они пользовались у челябинцев (плюс 100 процентов), петербуржцев (плюс 72 процента), волгоградцев (плюс 60 процентов) и пермяков (плюс 54 процента). В свою очередь, востребованность инверторных моделей по стране возросла на 35 процентов. По сравнению с сентябрем 2023 года спрос на них в Перми взлетел на 133 процента, а в Воронеже — на 129 процентов. Продажи дизельных генераторов в России за год увеличились на 61 процент. Эксперты отметили, что спрос упал лишь на газовые установки — на 43 процента по стране.

Ранее стало известно, что россияне потеряли интерес к клею.

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      Полина Кислицына
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