Российские туристы устремились в одну страну Азии в сентябре

АТОР: российский турпоток в Таиланд в сентябре вырос на 11 процентов

Российский турпоток в Таиланд в сентябре 2024 года вырос на 11 процентов в сравнении с 2023-м. О том, что российские туристы устремились в азиатскую страну, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

«Полученные объемы обеспечивают России место в топовой пятерке стран-поставщиков туристов в Таиланд. Россия уступает лидирующему Китаю, Малайзии, Южной Корее, Индии. При этом в списке не-азиатских стран Россия — непоколебимый лидер», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в сентябре Таиланд принял более 78 тысяч туристов из России. Продажи на октябрь и ноябрь идут намного динамичнее, заявляют эксперты.

Ранее пляжи тайской Паттайи заполонили ядовитые ушастые аурелии (Aurelia aurita), также известные как лунные медузы. После того как на популярном у россиян курорте Азии произошло нашествие опасных существ, отдыхающих предупредили о необходимости соблюдать меры предосторожности во время купания в море.