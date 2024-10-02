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15:38, 2 октября 2024Силовые структуры

Российскую блогершу задержали в Москве с мефедроном

В Москве задержали блогершу Барби Доллар с мефедроном

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

На севере Москвы задержали блогершу из Хабаровска Барби Доллар с мефедроном. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Блогершу задержали на Ходынском бульваре. Отмечается, что россиянка находилась в состоянии наркотического опьянения, при ней также нашли запрещенные вещества.

Девушка известна своим участием в телевизионном ток-шоу, где назвала себя украшением земли и мастером спорта по трате денег.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье Росгвардия задержала организаторов нарколаборатории.

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