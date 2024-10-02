Спецназ задержал организаторов нарколаборатории в Подмосковье

В Подмосковье Росгвардия задержала организаторов нарколаборатории

В Подольском городском округе Подмосковья сотрудники Росгвардии при поддержке ОМОНа «Меч» задержали двоих подозреваемых в организации нарколаборатории. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

Было установлено, что в одном из арендованных частных домов Московской области два уроженца Якутска обустроили нарколабораторию. Там они занимались изготовлением наркотиков и планировали распространять их через тайники-закладки на территории Москвы и Подмосковья, а также поставлять в другие регионы страны.

В ходе обыска силовики изъяли более двух килограммов наркотических веществ и прекурсоры. В отношении мужчин возбуждены уголовные дела, им также избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сообщалось, что в Челябинской области наркодельцы в гараже изготовили 31 килограмм наркотиков и попались.