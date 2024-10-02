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12:23, 2 октября 2024Путешествия

Пассажирский поезд в США сошел с рельсов

CBS News: семь человек пострадали при сходе пассажирского поезда с рельсов в США

Кадр: CBS

Семь человек пострадали при сходе пассажирского поезда с рельсов в городе Кембридж в штате Массачусетс, США. Об этом сообщает CBS News.

Уточняется, что инцидент произошел вечером во вторник, 1 октября, около станции Лечмер. В момент аварии в поезде Green Line находилось 50 человек. Семеро пострадавших были доставлены в больницу с легкими травмами.

По словам главного операционного директора Управления транспорта залива Массачусетс Райана Кохолана, причиной произошедшего может быть человеческий фактор. «Предварительные данные исключают любые проблемы с конструкцией путей», — отметил он.

Национальный совет по безопасности на транспорте заявил, что направляет группу специалистов для расследования произошедшего.

В июле в Волгоградской области пассажирский поезд сошел с рельсов после столкновения с КамАЗом. Внутри находились 800 пассажиров.

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      Алина Черненко
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