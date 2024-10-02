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14:45, 2 октября 2024Мир

США обвинили в разрешении Израилю безнаказанно действовать в Газе

FP: США позволяют Израилю действовать безнаказанно в Газе

Фото: Amir Cohen / Reuters

Политика США на Ближнем Востоке ставит палестинцев в уязвимое положение, в то время как Израиль действует в секторе Газа безнаказанно. Об этом заявил отставной сотрудник дипломатической службы США Аллан Дж. Уинд в статье для Foreign Policy (FP).

«Политика США дорого обошлась в плане крови и жизней как израильтян, так и палестинцев, а также способствовала беззаконию армии Израиля и гражданских лиц на оккупированных палестинских территориях», — написал он.

Уинд рассказал, что в ходе его дипломатических миссий в секторе Газа в 2022 и 2023 годах его команда выполняла «дорогостоящие и затратные по времени инспекции организаций и их персонала, чтобы избежать малейшей возможности контакта» с руководством ХАМАС в регионе.

По словам эксперта, ограничения действий дипломатов и гуманитарных работников со стороны правительства США подрывают их способность эффективно выполнять работу. Он подчеркнул, что США лишили палестинское население средств на развитие экономики, в частности, сельского хозяйства и торговли, что привело к «обнищанию уязвимых палестинских общин».

Ранее министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац объявил генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша персоной нон грата. Глава израильского МИД обвинил генсека ООН в поддержке Ирана.

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      Виктория Кондратьева
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