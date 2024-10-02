Сын погибшего экс-министра ЛНР рассказал об оставленной записке

Сын погибшего экс-министра ЛНР Завизенова заявил об оставленной на столе записке

Сын бывшего министра топлива, энергетики и угольной промышленности Луганской народной республики (ЛНР) Константина Завизенова рассказал подробности последних дней отца. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По словам сына 50-летнего чиновника, мужчина находился в запое на протяжении полутора недель. Также молодой человек сообщил, что обнаружил на столе записку и бутылки с алкоголем, а затем услышал хлопок. Тело Завизенова было под елкой, рядом находилось ружье.

Завизенов возглавлял энергетическую отрасль ЛНР в 2022-2023 годах. По данным Telegram-канала «ВЧК-ОГПУ» (внесен Минюстом в реестр иноагентов), экс-министр переживал тяжелый период жизни. Сообщалось, что супруга чиновника уличила его в наличии другой семьи в Нижнем Новгороде и подала на развод. Кроме того, якобы 10 дней назад Константин Завизенов отправил сообщения родным и близким со словом «Прощай».