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14:22, 2 октября 2024Моя страна

Толстого кота Крошика перевели на новую диету

Толстый кот Крошик сбросил два килограмма

Кадр: страница «Кот Крошик станет счастливым и здоровым!» во «ВКонтакте»

Пермский толстый кот Крошик, спасенный волонтерами, перешел на дробное питание. Об этом рассказали активисты в сообществе, посвященном животному.

По их словам, Крошику удалось сбросить уже два килограмма — он месяц находится на специальном корме и диете. Волонтеры отметили, что кот привык к такому рациону. Теперь Крошика решили перевести на дробное питание, для этого реабилитологи приобрели ему умную кормушку, которая будет по времени выдавать коту небольшую порцию корма.

«Крошик стал ходить чуть более уверенно! А все благодаря силе вашей любви, которая не дает ему сдаться. Крошик чувствует, что он не одинок, и эта любовь двигает его на совершение подвигов во благо своего здоровья!» — рассказали волонтеры.

Крошик жил в подвале одной из больниц Перми. Неравнодушные сотрудники подкармливали его хлебными сухарями, супом, «Вискасом» и мясом, из-за чего животное располнело до 17 килограммов. Из-за лишнего веса кот не мог ходить.

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      Варвара Кошечкина
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