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03:54, 2 октября 2024Мир

В Британии указали на фатальную ошибку ВСУ

Аналитик Меркурис: ВСУ проигнорировали все предпосылки поражения в Угледаре

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потерпели неудачу в Угледаре, так как проигнорировали все предпосылки своего поражения, убежден британский аналитик Александр Меркурис. Он заявил в своем блоге на YouTube, что решение украинских войск закрепиться в Угледаре было ошибочным.

«Когда они еще ушли из Марьинки (...) в декабре 2023 года, им уже должно было быть очевидно, что ситуация в Угледаре становится все более опасной», — объяснил эксперт. Меркурис добавил, что весной 2024 года командование ВСУ вновь проигнорировало сигналы о предстоящей потере Угледара, когда украинские войска лишились Новомихайловки.

При этом британский аналитик похвалил эффективную стратегию Вооруженных сил (ВС) России в ходе боев за населенный пункт. Как указал Меркурис, войска РФ провели операцию по освобождению Угледара методично и продуманно. «Русские не пытались просто идти в лоб, а вместо этого двигались целенаправленно», — отметил он.

Ранее стало известно, что ВС России взяли под контроль Угледар Донецкой народной республике.

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      Маргарита Пименова
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