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02:35, 2 октября 2024Мир

В Индии потребовали от НАТО заключить мир с Россией

Аналитик Кантан: НАТО должна заключить мир с Россией ради мира в Евразии

Фото: Thomas Trutschel / IMAGO / Global Look Press

Страны НАТО должны перестать оказывать Украине военную и финансовую поддержку и заключить мир с Россией. Об этом на своей странице в социальной сети Х заявил аналитик из Индии С. Л. Кантан.

По его словам, это позволит установить мир на территории всей Евразии. Эксперт также отметил, что Украина провалилась как «геополитический проект глобалистов».

«НАТО должна признать поражение и заключить мир с Россией. Германии и остальной Европе пора уже осознать, что их будущее зависит от мирной Евразии», — написал Кантан.

Ранее во Франции заявили о снижении настроя США оказывать помощь Украине. В статье также утверждается, что американская общественность выступает против «бесконечных войн», к которым причастны США.

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      Артём Верейкин
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