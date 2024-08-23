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19:34, 23 августа 2024Мир

Во Франции заявили о снижении настроя США оказывать помощь Украине

Foreign Affairs: США все менее настроены оказывать помощь Украине
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Oleksandr Klymenko / Reuters

США все менее настроены оказывать военную помощь Киеву. Об этом заявили консультант департамента политического планирования МИД Франции Джованна де Майо и глава парижского отделения Европейского совета по международным отношениям Селия Белин в статье для Foreign Affairs.

«Энтузиазм Вашингтона по поводу поддержки украинских военных ослабевает», — утверждается в публикации.

Эксперты отметили, что сокращение запасов американских вооружений привело к тому, что Конгресс США приостановил поставки на Украину в начале 2024 года. Это, по мнению де Майо и Белин, стало причиной потерь среди украинских войск на поле боя.

В статье также утверждается, что американская общественность выступает против «бесконечных войн», к которым причастны США. По словам авторов, кандидат в президенты США Камала Харрис столкнется с критикой в том случае, если после возможного избрания будет активно продвигать военную помощь Киеву.

Ранее норвежский политолог Гленн Дизен заявил, что мир приближается к прямому вооруженному конфликту между Россией и НАТО.

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      Елизавета Мытарева
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