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11:07, 23 августа 2024Мир

На Западе предупредили о приближении прямой войны между НАТО и Россией

Норвежский политолог Дизен: мир приближается к прямой войне между НАТО и Россией

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Мир приближается к прямому вооруженному конфликту между Североатлантическим альянсом и Россией. Такое заявление сделал норвежский политолог Гленн Дизен на своей странице в социальной сети X (бывшая Twitter).

«Мы становимся все ближе к прямой войне между НАТО и Россией», — говорится в публикации.

Бывший помощник экс-президента США Рональда Рейгана Дуг Бэндоу ранее обратился к западным странам с призывом прекратить поддержку Украины. По его мнению, помощь украинской стороне увеличивает риски начала ядерной войны, поскольку Киев намерен втянуть НАТО в конфликт с Россией.

Президент России Владимир Путин назвал «полной чушью» заявления президента США Байдена о заинтересованности Москвы в возможной войне с НАТО. Он также заявил, что сомневается в интересе американской администрации к началу такого противостояния.

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      Виктория Кондратьева
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