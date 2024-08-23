На Западе предупредили о приближении прямой войны между НАТО и Россией

Мир приближается к прямому вооруженному конфликту между Североатлантическим альянсом и Россией. Такое заявление сделал норвежский политолог Гленн Дизен на своей странице в социальной сети X (бывшая Twitter).
«Мы становимся все ближе к прямой войне между НАТО и Россией», — говорится в публикации.
Бывший помощник экс-президента США Рональда Рейгана Дуг Бэндоу ранее обратился к западным странам с призывом прекратить поддержку Украины. По его мнению, помощь украинской стороне увеличивает риски начала ядерной войны, поскольку Киев намерен втянуть НАТО в конфликт с Россией.
Президент России Владимир Путин назвал «полной чушью» заявления президента США Байдена о заинтересованности Москвы в возможной войне с НАТО. Он также заявил, что сомневается в интересе американской администрации к началу такого противостояния.