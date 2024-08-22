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09:55, 22 августа 2024Мир

Помощник экс-президента США призвал прекратить помощь ВСУ после подрыва «Северных потоков»

TAC: помощь ВСУ необходимо прекратить после подрыва «Северных потоков» Украиной

Фото: Danish Defence Command / Reuters

Помощь Вооруженным силам Украины (ВСУ) необходимо прекратить после подрыва ниток газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» украинскими гражданами. С таким призывом в статье для журнала The American Conservative (TAC) выступил помощник экс-президента США Рональда Рейгана обозреватель Дуг Бэндоу.

«Очевидная готовность Украины развязать войну против своих номинальных друзей — еще одна причина для союзников прекратить свою практически безоговорочную поддержку украинского правительства», — написал эскперт.

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По мнению Бэндоу, дальнейшая поддержка Украины администрацией действующего президента США Джо Байдена и властями других западных стран не оправдывает себя, а лишь увеличивает риски начала ядерной войны, поскольку Киев намерен втянуть НАТО в конфликт с Россией.

«Администрация Байдена должна выйти из российско-украинского конфликта, а не поддерживать его», — подчеркнул публицист.

Ранее Бэндоу заявил, что у России есть все основания считать страны НАТО полноценной стороной конфликта на Украине.

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      Виктория Кондратьева
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