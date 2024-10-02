В Кремле оценили решение Израиля объявить генсека ООН персоной нон грата

Песков: решение по генсеку показывает роль ООН для Израиля

Решение Израиля объявить генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша персоной нон грата показывает роль организации для республики. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Мы видим такую точку зрения израильских властей, которая говорит о том, что Тель-Авив не допускает какой-то роли ООН в разрешении конфликта. Ситуация на Ближнем Востоке является крайне напряженной, Россия призывает всех к сдержанности», — отметил представитель Кремля.

Песков также прокомментировал возможную реформу ООН, подчеркнув, что «на сегодняшний день это невозможно». Он объяснил это тем, что для подобного процесса требуется «абсолютный консенсус» в организации, который «пока отсутствует».

Ранее гава МИД Израиля Исраэль Кац объявил генсека ООН Гутерриша персоной нон грата.