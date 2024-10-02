В ООН прокомментировали объявление Израилем генсека персоной нон грата

Дюжаррик: ООН продолжает поддерживать контакты с Израилем

ООН продолжает поддерживать контакты на разных уровнях с Израилем, несмотря на объявление республикой генерального секретаря организации Антониу Гутерриша персоной нон грата. Об этом сообщил официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик, передает РИА Новости.

«ООН продолжает поддерживать контакты с Израилем на оперативном и других уровнях, потому что нам важно и необходимо это делать», — отметил представитель всемирной организации.

Днем 2 октября глава израильского МИД Исраэль Кац объявил Гутерриша персоной нон грата. Он заявил, что генсек якобы открыто ненавидит Израиль, а также «оказывает поддержку террористам и насильникам». Дипломат не исключил, что глава всемирной организации якобы поддерживает и ливанское шиитское движение «Хезболла», а также Иран и йеменских хуситов.