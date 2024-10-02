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12:48, 2 октября 2024Экономика

В российском регионе у ветхого дома выпала стена

В Карталинском районе Челябинской области выпала стена дома, признанного ветхим

В Челябинской области у одного из жилых домов, недавно признанного аварийным, в преддверии холодов выпала стена. Внимание на ситуацию в российском регионе со ссылкой на руководителя регисполкома «Народного фронта» (ОНФ) Дениса Рыжего обратило URA.RU.

Речь идет о доме, расположенном в Карталинском районе на Степной улице. На записи, сделанной очевидцем, можно увидеть выпавшую стену здания, а также многочисленные трещины на ней и обвалившиеся куски фасада. Жильцы ветхого дома подперли ее досками, чтобы предотвратить дальнейшее разрушение и пережить зиму — расселение пока не планируется. Рыжий рассказал, что в связи с инцидентом в ОНФ обратились на прямую линию президента Владимира Путина, в прокуратуру и Следственный комитет с просьбой провести проверку и дать оценку действиям местных властей.

Днем ранее стало известно, что в Тюмени управляющая компания заплатит 150 тысяч рублей прохожему, пострадавшему от падения снега и льда с крыши дома.

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      Полина Кислицына
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