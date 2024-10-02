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16:16, 2 октября 2024Бывший СССР

ВС России нанесли удар по боевикам «Кракена» в Славянске

«Дневник десантника»: ВС России нанесли удар по боевикам «Кракена» в Славянске

Фото: РИА Новости

Российские войска нанесли удар по пункту временной дислокации (ПВД) боевиков подразделения «Кракен» (признанная террористической и запрещенная в России организация) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Славянске. Об этом со ссылкой на источники сообщил Telegram-канал «Дневник десантника».

«По предварительной информации, удар пришелся на здание гостиницы "Камелот", расположенной на трассе между Краматорском и Славянском, где находился личный состав разведывательно-диверсионного подразделения "Кракен"», — говорится в публикации.

Отмечается, что на месте удара начался пожар, а также зафиксирована работа машин скорой помощи.

Ранее российские войска нанесли удар по руководству 37-й бригады морской пехоты ВСУ на подконтрольной Киеву территории Херсонской области. По информации российского Министерства обороны, в результате атаки уничтожено до 60 человек руководящего состава.

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      Глеб Палехов
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