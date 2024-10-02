Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:05, 2 октября 2024Мир

Захарова назвала назначение нового генсека НАТО перестановкой мест слагаемых

Захарова: назначение нового генсека НАТО не повлияет на отношения альянса и РФ

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Назначение бывшего премьер-министра Нидерландов Марка Рютте новым генсеком НАТО никак не повлияет на отношения между альянсом и Россией. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Это просто перестановка местами слагаемых агрессивной философии Запада. От генсека мало что зависит, так как его обложили заместителями, представляющими США и Великобританию», — сказала дипломат.

По словам Захаровой, голландский экс-премьер уже «доказал свою приверженность лагерю русофобов и заслужил этим место генсека».

Материалы по теме:
«У России станет больше врагов» Финляндия и Швеция скоро вступят в НАТО. Чем это угрожает России?
«У России станет больше врагов»Финляндия и Швеция скоро вступят в НАТО. Чем это угрожает России?
27 апреля 2022
«Нам не нужна война на севере» Почему Турция остается единственной страной НАТО, сохраняющей отношения с Россией?
«Нам не нужна война на севере»Почему Турция остается единственной страной НАТО, сохраняющей отношения с Россией?
9 марта 2023

Ранее Рютте поддержал удары украинской армии вглубь российской территории западным дальнобойным оружием, добавив, что решение по этому вопросу остается за каждой страной блока.

Марк Рютте стал 14-м генсеком Североатлантического альянса, сменив Йенса Столтенберга, который занимал этот пост рекордные десять лет.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Кондратьева
      Обсудить
      Последние новости

      Путин подписал закон об освобождении от наказания на стадии суда за участие в СВО

      Лавров обсудил ситуацию на Ближнем Востоке с арабскими послами

      У яркого квазара обнаружили быстрый отток

      В МИД оценили перспективы переговоров по СНВ с США

      Бывший боксер из США оценил жалобы девушки Миранчука на жизнь в Америке

      Названа причина появления устойчивых к антибиотикам бактерий

      Кладоискатели нашли в поле десятки монет эпохи викингов

      Раскрыт еще один фигурант нового дела Чекалиных

      Власти российского города не стали обижаться на сравнение с «жопой»

      Уничтожение склада боеприпасов ВСУ под Часовым Яром попало на видео

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше