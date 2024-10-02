Захарова назвала назначение нового генсека НАТО перестановкой мест слагаемых

Захарова: назначение нового генсека НАТО не повлияет на отношения альянса и РФ

Назначение бывшего премьер-министра Нидерландов Марка Рютте новым генсеком НАТО никак не повлияет на отношения между альянсом и Россией. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Это просто перестановка местами слагаемых агрессивной философии Запада. От генсека мало что зависит, так как его обложили заместителями, представляющими США и Великобританию», — сказала дипломат.

По словам Захаровой, голландский экс-премьер уже «доказал свою приверженность лагерю русофобов и заслужил этим место генсека».

Ранее Рютте поддержал удары украинской армии вглубь российской территории западным дальнобойным оружием, добавив, что решение по этому вопросу остается за каждой страной блока.

Марк Рютте стал 14-м генсеком Североатлантического альянса, сменив Йенса Столтенберга, который занимал этот пост рекордные десять лет.