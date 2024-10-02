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07:46, 2 октября 2024Культура

Завершивший карьеру трехкратный обладатель «Оскара» решил вернуться в кино

Актер Дэниел Дэй-Льюис вернется в кино, чтобы сыграть главную роль в фильме сына

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Трехкратный обладатель премии «Оскар» Дэниел Дэй-Льюис решил вернуться в кино, чтобы сняться в режиссерском дебюте своего сына Ронана Дэй-Льюиса. Об этом пишет британская газета The Guardian.

Дэй-Льюис завершил актерскую карьеру в 2017 году. Последней его работой стала роль в фильме Пола Томаса Андерсона «Призрачная нить». По данным газеты, после этого актер «в основном воздерживался от публичной жизни».

Спустя семь лет британский артист вернется на киноплощадку, чтобы сняться в фильме под названием «Анемона» (Anemone), режиссером которого выступит его сын. Эту информацию также подтвердила американская независимая продюсерская компания Focus Features.

В 2013-м году Дэниел Дэй-Льюис установил рекорд на «Оскаре», получив третью статуэтку за роль фильме «Линкольн» Стивена Спилберга. Он стал первым в истории актером, трижды выигравшим в номинации «Лучшее исполнение главной мужской роли».

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      Маргарита Пименова
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