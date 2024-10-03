Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:51, 3 октября 2024Мир

В МИД Ирана вызвали послов Германии и Австрии

В МИД Ирана вызвали послов ФРГ и Австрии из-за ракетного удара по Израилю

Фото: Global Look Press

В Министерство иностранных дел Ирана вызвали послов Германии и Австрии после аналогичных вызовов иранских послов в обеих странах из-за ракетного удара по Израилю. Об этом пишет агентство Mehr со ссылкой на заявление ведомства.

По данным издания, немецкий посол Маркус Петцель и посол Австрии Дитрих Хайм были вызваны в МИД в индивидуальном порядке.

Ранее постоянное представительство Ирана при ООН заявило, что ракетный удар, нанесенный Ираном по территории Израиля, является законным ответом на атаки со стороны еврейского государства.

Вечером 1 октября Иран выпустил по территории Израиля несколько сотен баллистических ракет. Атака стала ответом на ликвидацию лидеров «Хезболлы» и ХАМАС, а также командующего силами Корпуса стражей исламской революции в Ливане.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Француз решил засудить бывшего генсека НАТО. Его обвинили в разжигании конфликта на Украине

      В МИД Ирана вызвали послов Германии и Австрии

      В Госдуме призвали Украину опасаться НАТО

      В МАГАТЭ заявили об ухудшении ситуации с внешним энергоснабжением ЗАЭС

      На Украине раскрыли потери ВСУ в Угледаре

      По делу о миллиардном хищении в российской больнице арестовали еще четырех человек

      В России нашли способ обогреть Арктику водородом

      В США оценили запас дальнобойных ракет

      Глушаков перешел в медиаклуб Басты

      Здоровье Трампа вызвало вопросы в США

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше