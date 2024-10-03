В МИД Ирана вызвали послов Германии и Австрии

В МИД Ирана вызвали послов ФРГ и Австрии из-за ракетного удара по Израилю

В Министерство иностранных дел Ирана вызвали послов Германии и Австрии после аналогичных вызовов иранских послов в обеих странах из-за ракетного удара по Израилю. Об этом пишет агентство Mehr со ссылкой на заявление ведомства.

По данным издания, немецкий посол Маркус Петцель и посол Австрии Дитрих Хайм были вызваны в МИД в индивидуальном порядке.

Ранее постоянное представительство Ирана при ООН заявило, что ракетный удар, нанесенный Ираном по территории Израиля, является законным ответом на атаки со стороны еврейского государства.

Вечером 1 октября Иран выпустил по территории Израиля несколько сотен баллистических ракет. Атака стала ответом на ликвидацию лидеров «Хезболлы» и ХАМАС, а также командующего силами Корпуса стражей исламской революции в Ливане.