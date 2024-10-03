Дело возбудили после нападения водителя маршрутки на российского подростка

СК возбудил дело после нападения водителя маршрутки на подростка в Улан-Удэ

В Улан-Удэ возбудили уголовное дело после нападения водителя маршрутки на подростка из-за неоплаченного проезда. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Дело расследуется по статье 330 УК РФ («Самоуправство»). О ходе расследования и предварительно установленных обстоятельствах будет доложено председателю СКР Александру Бастрыкину.

Причиной возбуждения дела стало распространившееся в сети видео, на котором запечатлено, как водитель маршрутки применил насилие в отношение подростка, посчитав, что тот не заплатил за проезд.

Ранее сообщалось, что родители надругавшихся над российским мальчиком подростков выплатят компенсацию.