Иран предупредил США об отказе проявлять сдержанность

Al Jazeera: Иран предупредил США, что больше не будет проявлять сдержанность

Иран предупредил США через Катар, что больше не будет проявлять одностороннюю сдержанность после ракетного удара по Израилю. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на источники.

«В нашем сообщении, переданном Вашингтону по непрямым каналам связи, мы подтвердили, что этап сдержанности лишь с одной стороны закончился и что односторонняя сдержанность не отвечает нуждам нашей национальной безопасности», — приводит телеканал слова иранского чиновника.

Собеседник также подчеркнул, что Тегеран пообещал Вашингтону «неординарный ответ» на силовые действия Тель-Авива. При этом он добавил, что иранская сторона не хочет регионального конфликта и стремится осуществлять практическое сдерживание Израиля.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщало, что страны Персидского залива заверили Иран в своем нейтралитете на фоне опасений, что Иран может нанести удар по их нефтяным объектам для урона Израилю. При этом официально страны региона опровергли подобные опасения, заверив, что они не являлись мишенями для Тегерана.