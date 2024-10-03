Израиль заявил о ликвидации главы правительства ХАМАС в секторе Газа

ЦАХАЛ заявил о ликвидации главы правительства ХАМАС в секторе Газа Рави Муштаха

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о ликвидации главы правительства радикального палестинского движения ХАМАС в секторе Газа Рави Муштаха. Соответствующее сообщение опубликовано в официальном Telegram-канале израильской армии.

ЦАХАЛ также сообщил, что вместе с Муштахом был ликвидирован глава службы безопасности в политбюро ХАМАС и Комитета по труду движения Самех ас-Саррадж, а также командующий общей безопасностью ХАМАС Сами Уде.

«В ходе точного удара, совершенного (...) на основании разведданных, истребители израильских ВВС нанесли удар по террористам и уничтожили их, когда они прятались в укрепленном и оборудованном подземном комплексе на севере сектора Газа. Комплекс служил командно-диспетчерским центром ХАМАС и позволял старшим оперативникам оставаться внутри него в течение длительного времени», — говорится в заявлении.

Ранее израильские военные ликвидировали командира дивизии «Имам Хусейн» шиитского ливанского движения «Хезболла» Ду аль-Факара Ханауви в Бейруте. Вместе с ним был ликвидирован отвечавший за поставку вооружений бойцам движения из Ирана в Ливан Мухаммад Джауад Касир.