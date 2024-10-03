Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:27, 3 октября 2024Мир

Израиль заявил о ликвидации главы правительства ХАМАС в секторе Газа

ЦАХАЛ заявил о ликвидации главы правительства ХАМАС в секторе Газа Рави Муштаха

Фото: Amir Cohen / Reuters

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о ликвидации главы правительства радикального палестинского движения ХАМАС в секторе Газа Рави Муштаха. Соответствующее сообщение опубликовано в официальном Telegram-канале израильской армии.

ЦАХАЛ также сообщил, что вместе с Муштахом был ликвидирован глава службы безопасности в политбюро ХАМАС и Комитета по труду движения Самех ас-Саррадж, а также командующий общей безопасностью ХАМАС Сами Уде.

«В ходе точного удара, совершенного (...) на основании разведданных, истребители израильских ВВС нанесли удар по террористам и уничтожили их, когда они прятались в укрепленном и оборудованном подземном комплексе на севере сектора Газа. Комплекс служил командно-диспетчерским центром ХАМАС и позволял старшим оперативникам оставаться внутри него в течение длительного времени», — говорится в заявлении.

Ранее израильские военные ликвидировали командира дивизии «Имам Хусейн» шиитского ливанского движения «Хезболла» Ду аль-Факара Ханауви в Бейруте. Вместе с ним был ликвидирован отвечавший за поставку вооружений бойцам движения из Ирана в Ливан Мухаммад Джауад Касир.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Кондратьева
      Обсудить
      Последние новости

      В России предложили увеличить зарплаты одной категории граждан. Кого это может коснуться?

      В Калининграде сотрудники ФСБ задержали агентов ГУР МО Украины. Они собирали информацию и пытались похитить ребенка

      Диетолог перечислила продукты для долголетия

      Арестованный экс-министр транспорта российского региона рассказал о другом фигуранте дела

      На Украине проведут поисковые работы жертв Волынской трагедии

      Популярная российская блогерша назвала траты на самый дорогой ролик

      В розыск объявлен фигурант дела о хищениях в Военно-строительной компании

      Арестованный экс-министр транспорта российского региона признал вину в получении взятки

      Израиль заявил о ликвидации главы правительства ХАМАС в секторе Газа

      Россия атаковала объекты энергетики на Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше