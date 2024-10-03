Медведев оценил длительность набора контрактников на СВО

Медведев: набор по контракту на СВО продолжится до достижения победы РФ

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев оценил длительность набора контрактников для участия в специальной военной операции (СВО). По его словам, эта работа продолжится до достижения полной победы России, передает ТАСС.

Политик добавил, что с будущими военнослужащими по контракту занимаются во всех российских регионах и муниципалитетах, совершенствуется система поддержки бойцов и их семей.

«Эта работа будет продолжена до достижения полной и окончательной победы над врагом», — подчеркнул Медведев.

Он также заявил, что заключение контракта является единственным способом привлечения военнослужащих к участию в специальной военной операции.

