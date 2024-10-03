Мужчина стал увеличивать пенисы после девяти классов образования и попал под суд

Житель Таиланда попал под суд за организацию нелегального бизнеса по увеличению пенисов. Об этом пишет Bangkok Post.

36-летний Киттикорн Сонгсри на протяжении 20 лет оказывал мужчинам косметологические услуги и делал мелкие пластические операции — в частности, увеличивал половые органы клиентов при помощи силикона, филлеров и имплантатов-бусин. При этом у Сонгсри не было ни лицензии, ни медицинского образования. Он рекламировал свои услуги в социальных сетях и принимал пациентов на дому.

Один из клиентов Сонгсри заметил сильное воспаление после процедуры. Он также страдал от боли и не мог достичь эрекции. Мужчина обратился к врачам, а также в полицию. После этого к Сонгсри отправился полицейский под прикрытием, который изображал клиента. Как только подтвердилось, что мужчина проводит дома медицинские процедуры, его арестовали, а в доме провели обыск.

При обыске выяснилось, что медицинские инструменты, «операционная» и «палата» не соответствуют медицинским стандартам гигиены. В ходе допроса Сонгсри также признался, что получил только неполное среднее образование — окончил девять классов школы. По его словам, он стал учиться делать инъекции и вставлять имплантаты с 14 лет, используя для этого видео в интернете. У Сонгсри было по два-три клиента в месяц, он брал за один прием от пяти до 20 тысяч бат (14,3-57,3 тысячи рублей). Ему грозит тюрьма.

Ранее сообщалось, что мужчина упал на улице и случайно узнал, что его половой орган превратился в кость. Врачи узнали о необычном диагнозе, когда делали пациенту рентген бедренного сустава.