На СВО ушли 10 российских физиков-ядерщиков

«Комсомольская правда»: 10 физиков-ядерщиков из Новосибирска ушли на СВО

Из Новосибирска на специальную военную операцию (СВО) на Украине ушли десять физиков-ядерщиков. Об этом стало известно во время брифинга главы администрации Советского района российского города Дмитрия Оленникова и военного комиссара Эдуарда Зевина, где обсуждали набор на военную службу по контракту, пишет «Комсомольская правда».

«В Институте ядерной физики контракты с Министерством обороны в 2024 году подписали десять сотрудников. Также среди контрактников есть сотрудники Института неорганической химии СО РАН и геологических институтов, не говоря о промышленных предприятиях района», — отметил Оленников, добавив, что набор на военную службу продолжается.

Ранее сообщалось, что на СВО ушли более 400 работников шахты «Шахтерская-Глубокая» в ДНР.

