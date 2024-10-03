Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:14, 3 октября 2024Россия

На СВО ушли 10 российских физиков-ядерщиков

«Комсомольская правда»: 10 физиков-ядерщиков из Новосибирска ушли на СВО

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Из Новосибирска на специальную военную операцию (СВО) на Украине ушли десять физиков-ядерщиков. Об этом стало известно во время брифинга главы администрации Советского района российского города Дмитрия Оленникова и военного комиссара Эдуарда Зевина, где обсуждали набор на военную службу по контракту, пишет «Комсомольская правда».

«В Институте ядерной физики контракты с Министерством обороны в 2024 году подписали десять сотрудников. Также среди контрактников есть сотрудники Института неорганической химии СО РАН и геологических институтов, не говоря о промышленных предприятиях района», — отметил Оленников, добавив, что набор на военную службу продолжается.

Ранее сообщалось, что на СВО ушли более 400 работников шахты «Шахтерская-Глубокая» в ДНР.

Что думаешь? Оцени!
      Елена Торубарова
      Обсудить
      Последние новости

      В России предложили увеличить зарплаты одной категории граждан. Кого это может коснуться?

      Стало известно о признаках ограничения потенциала роста авторынка России

      Лукашенко рассказал об отношениях Белоруссии и Азербайджана

      Депутат призвал дачников согреть деревья на зиму

      Американские дипломаты пришли на суд по воевавшему в ВСУ наемнику

      На СВО ушли 10 российских физиков-ядерщиков

      В Кремле высказались о перспективе участника СВО стать президентом России

      В Москве настал конец бабьего лета

      Российская стюардесса назвала нацию идеальных пассажиров

      В ВСУ заявили о неспособности командования остановить разложение армии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше