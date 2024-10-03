Образ Ольги Серябкиной высмеяли в сети со словами «проблемы со вкусом»

Образ бывшей солистки поп-группы «Серебро» Ольги Серябкиной высмеяли в сети со словами «проблемы со вкусом». Соответствующие кадры и комментарии появились в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

39-летняя певица опубликовала ролик, в котором сняла белый шелковый халат и примерила черные кружевные колготки, боди на широких бретелях, мини-юбку и пиджак в черно-белую полоску. В качестве обуви звезда выбрала босоножки на каблуках. Исполнительница распустила волосы и нанесла макияж в нейтральных оттенках.

Пользователи сети не оценили внешний вид знаменитости, о чем написали в комментариях под постом. «У вас точно нет вкуса... Наймите себе стилиста! Или этого увольте», «Купальник и сверху колготки? А в туалет?», «Полоска вертикальная и сетка? Странно смотрится», «Со вкусом проблемы», — написали они.

Ранее в октябре Ольга Серябкина прошлась по улице в откровенном платье и без бюстгальтера. Певица разместила серию снимков, на которых предстала в черном кожаном платье с глубоким декольте и вырезом в области живота.