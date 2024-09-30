Ольга Серябкина прошлась по улице в откровенном платье и без бюстгальтера

Певица Ольга Серябкина прошлась по улице в кожаном платье с глубоким декольте

Бывшая солистка поп-группы «Серебро» Ольга Серябкина прошлась по улице в откровенном платье и без бюстгальтера. Соответствующие кадры появились в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

39-летняя певица разместила серию снимков, на которых предстала в черном кожаном платье с глубоким декольте и вырезом в области живота. При этом она продемонстрировала оголенную область декольте и стройную фигуру.

Вдобавок звезда надела красные остроносые туфли, а также распустила волосы и нанесла яркий мейкап. «Девочка: стоит в пробках. Женщина: сама создает пробки», — иронично подписала она.

Ранее в сентябре наряд станцевавшей на улице Ольги Серябкиной смутил пользователей сети.