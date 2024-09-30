Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
11:47, 30 сентября 2024Ценности

Ольга Серябкина прошлась по улице в откровенном платье и без бюстгальтера

Певица Ольга Серябкина прошлась по улице в кожаном платье с глубоким декольте

Фото: @seryabkina

Бывшая солистка поп-группы «Серебро» Ольга Серябкина прошлась по улице в откровенном платье и без бюстгальтера. Соответствующие кадры появились в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

39-летняя певица разместила серию снимков, на которых предстала в черном кожаном платье с глубоким декольте и вырезом в области живота. При этом она продемонстрировала оголенную область декольте и стройную фигуру.

Материалы по теме:
Нагнули патриархат. Ирина Шейк в прозрачном платье и Ким Кардашьян без лица — самые эпатажные образы главного бала США
Нагнули патриархат.Ирина Шейк в прозрачном платье и Ким Кардашьян без лица — самые эпатажные образы главного бала США
14 сентября 2021
Искусство шока Леди Гага в белье, оголенная Ким Кардашьян и мужчины в юбках: что творилось на Met Gala
Искусство шокаЛеди Гага в белье, оголенная Ким Кардашьян и мужчины в юбках: что творилось на Met Gala
7 мая 2019

Вдобавок звезда надела красные остроносые туфли, а также распустила волосы и нанесла яркий мейкап. «Девочка: стоит в пробках. Женщина: сама создает пробки», — иронично подписала она.

Ранее в сентябре наряд станцевавшей на улице Ольги Серябкиной смутил пользователей сети.

Что думаешь? Оцени!
      Карина Черных
      Обсудить
      Последние новости

      Путин выступил с обращением к россиянам по поводу СВО. Что он сказал?

      Стали известны сроки возможного начала наземного вторжения Израиля в Ливан

      В России появится единый центр для производства морских дронов

      Суд арестовал недвижимость и 100 миллионов рублей экс-главы управления Минобороны

      После взрыва на железнодорожном мосту под Самарой возбудили дело

      Инстасамка показала откровенное фото с мужем

      Мировые банки рекордно вложились в борьбу с изменением климата

      Защита экс-мэра Сочи объяснила необходимость отпустить его из-под ареста

      Беженцы с Украины помогли Европе решить одну экономическую проблему

      Армия России нанесла удар по арсеналу и воинскому эшелону ВСУ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше