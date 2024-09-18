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11:17, 18 сентября 2024Ценности

Наряд станцевавшей на улице Ольги Серябкиной смутил пользователей сети

Кадр: @seryabkina

Наряд станцевавшей на улице бывшей солистки поп-группы «Серебро» Ольги Серябкиной смутил пользователей сети. Соответствующее видео и комментарии появилось в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

39-летняя певица предстала перед камерой в облегающем красном топе с конусообразными чашками на груди. Также она надела удлиненные кожаные штаны с завышенной талией черного цвета и остроносые туфли на шпильках в тон.

Поклонники высказались о ролике в комментариях. «У вас так много денег, чтобы одеваться красиво и со вкусом, но сейчас ваш стиль — это, конечно, печаль. Наймите уже себе стилиста», «Узнала Бритни [Спирс]», «Почему вы так дешево выглядите? Вроде не у нас покупаете», «Почему у нее странные наряды? Срочно нужен стилист», — заявили юзеры.

Ранее в сентябре Ольга Серябкина пробежалась по пляжу без штанов.

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      Карина Черных
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