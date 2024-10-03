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17:04, 3 октября 2024Мир

Отказ Зеленского от вывода ВСУ из Курской области назвали свинством

Хо: отказ Зеленского от вывода ВСУ из Курской области — это политическое безумие

Фото: Thomas Peter / Reuters

Отказ президента Украины Владимира Зеленского от вывода Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Курской области, несмотря на провал, является политическим безумием. Об этом заявил капитан Корпуса морской пехоты США в отставке Мэттью Хо в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive.

«Я думаю, что это просто свинство, упрямство, политическое безумие, что для них лучше потерять людей в этой мясорубке, чем потерять лицо», — сказал он.

Бывший военнослужащий отметил, что такое решение украинского лидера вызывает недоумение. Он подчеркнул, что нападение на Курскую область было политическим трюком для получения большей поддержки от Запада.

По словам эксперта, в результате союзники Киева все равно не поддержали «план победы» Зеленского, а ВСУ застряли в России и их медленно отрезают.

Ранее бывший американский разведчик Тони Шаффер выразил мнение, что украинская армия сама ослабила себя, совершив атаку на Курскую область. Он отметил, что Россия продолжает уничтожать войска ВСУ по частям на курском направлении.

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      Виктория Кондратьева
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