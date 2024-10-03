Хо: отказ Зеленского от вывода ВСУ из Курской области — это политическое безумие

Отказ президента Украины Владимира Зеленского от вывода Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Курской области, несмотря на провал, является политическим безумием. Об этом заявил капитан Корпуса морской пехоты США в отставке Мэттью Хо в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive.

«Я думаю, что это просто свинство, упрямство, политическое безумие, что для них лучше потерять людей в этой мясорубке, чем потерять лицо», — сказал он.

Бывший военнослужащий отметил, что такое решение украинского лидера вызывает недоумение. Он подчеркнул, что нападение на Курскую область было политическим трюком для получения большей поддержки от Запада.

По словам эксперта, в результате союзники Киева все равно не поддержали «план победы» Зеленского, а ВСУ застряли в России и их медленно отрезают.

Ранее бывший американский разведчик Тони Шаффер выразил мнение, что украинская армия сама ослабила себя, совершив атаку на Курскую область. Он отметил, что Россия продолжает уничтожать войска ВСУ по частям на курском направлении.

