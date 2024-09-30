Нападение на Курскую область назвали выстрелом ВСУ себе в ногу

Шаффер назвал нападение на Курскую область выстрелом ВСУ себе в ногу

Бывший американский разведчик Тони Шаффер заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) сами себя ослабили, напав на Курскую область. Об этом он высказался в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

Шаффер отметил, что российские военные продолжают уничтожать ВСУ по частям на курском направлении. По его мнению, бойцы делают это эффективно.

«Вторжение ВСУ в Курскую область привело к тому, что русские продолжают добиваться успехов в Донбассе, украинцы, по сути, выстрелили себе в ногу», — сказал он.

Ранее экс-помощник главы Пентагона по вопросам международной безопасности Час Фриман указал на продвижение России в Донбассе с небывалой скоростью. По его словам, даже украинские издания стали признавать крушение фронта.

Бои с украинскими подразделениями продолжаются в Курской области с 6 августа. Вечером 10 сентября стало известно о начале масштабного контрнаступления армии России в регионе.