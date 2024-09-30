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21:59, 30 сентября 2024Мир

В США заявили о продвижении России в Донбассе с небывалой скоростью

Час Фриман заявил о продвижении ВС РФ в Донбассе с небывалой скоростью
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Unsplash

Бывший помощник главы Пентагона по вопросам международной безопасности Час Фриман заявил, что российские военные в Донбассе продвигаются очень быстро вперед. Об этом он сообщил в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

Эксперт из США указал на продвижение Вооруженных сил России (ВС РФ) в Донбассе с небывалой скоростью. По его словам, даже украинские издания стали признавать крушение фронта.

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«Если вы посмотрите на то, что происходит на земле в Донецкой области, вы увидите, что русские наступают с такой скоростью, какой еще не было в этом конфликте», — сказал он.

Фриман напомнил, что еще не было случая, когда в рамках переговоров были возвращены территории, потерянные на поле боя. По его словам, диалог между сторонами состоится на российских условиях.

27 сентября президент Украины Владимир Зеленский по итогам поездки в США заявил, что снятие запрета на удары вглубь РФ продолжает рассматриваться, как и другие важные проблемы для Украины. Среди них — «оборонный пакет», новые санкции и «шаги по российским активам».

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      Марина Совина
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