В США заявили о продвижении России в Донбассе с небывалой скоростью

Час Фриман заявил о продвижении ВС РФ в Донбассе с небывалой скоростью

Бывший помощник главы Пентагона по вопросам международной безопасности Час Фриман заявил, что российские военные в Донбассе продвигаются очень быстро вперед. Об этом он сообщил в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

Эксперт из США указал на продвижение Вооруженных сил России (ВС РФ) в Донбассе с небывалой скоростью. По его словам, даже украинские издания стали признавать крушение фронта.

«Если вы посмотрите на то, что происходит на земле в Донецкой области, вы увидите, что русские наступают с такой скоростью, какой еще не было в этом конфликте», — сказал он.

Фриман напомнил, что еще не было случая, когда в рамках переговоров были возвращены территории, потерянные на поле боя. По его словам, диалог между сторонами состоится на российских условиях.

27 сентября президент Украины Владимир Зеленский по итогам поездки в США заявил, что снятие запрета на удары вглубь РФ продолжает рассматриваться, как и другие важные проблемы для Украины. Среди них — «оборонный пакет», новые санкции и «шаги по российским активам».

