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08:54, 3 октября 2024Бывший СССР

Пашинян отправился во Францию на встречу с Макроном

Премьер Армении Пашинян отправился во Францию на встречу с Макроном
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Премьер-министр Армении Никол Пашинян отправился во Францию, где пройдет его встреча с президентом Эммануэлем Макроном. Об этом в Telegram сообщила пресс-служба кабмина республики.

«Пашинян 3-5 октября находится с рабочим визитом во Франции», — сказано в публикации.

Помимо переговоров с Макроном, Пашинян проведет встречу с французским премьер-министром Мишелем Барнье. Кроме того, политик поучаствует в саммите Международной организации франкофонии.

В сентябре армянский премьер-министр приглашал Барнье посетить республику. По его словам, визит французского политика стал бы прекрасной возможностью для обсуждения вопросов расширения сотрудничества между Ереваном и Парижем.

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      Кристина Есикова
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