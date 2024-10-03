Пашинян отправился во Францию на встречу с Макроном

Премьер Армении Пашинян отправился во Францию на встречу с Макроном

Премьер-министр Армении Никол Пашинян отправился во Францию, где пройдет его встреча с президентом Эммануэлем Макроном. Об этом в Telegram сообщила пресс-служба кабмина республики.

«Пашинян 3-5 октября находится с рабочим визитом во Франции», — сказано в публикации.

Помимо переговоров с Макроном, Пашинян проведет встречу с французским премьер-министром Мишелем Барнье. Кроме того, политик поучаствует в саммите Международной организации франкофонии.

В сентябре армянский премьер-министр приглашал Барнье посетить республику. По его словам, визит французского политика стал бы прекрасной возможностью для обсуждения вопросов расширения сотрудничества между Ереваном и Парижем.